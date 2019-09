Sirje Kingsepp | Tallinna rattateede võrgustik olgu nagu mujal maailmas 

Meil on Tallinnas trammid. Noh, need, mis sõidavad elektrimootoriga mööda rööpaid. Ilma rööbasteta sarvedega bussid on trollid, aga need ametnikele ei meeldi ja on kuulutatud kaduvaks liigiks. Trammidega on peaaegu hästi, kuid võiks veel parem olla. Paar aastat tagasi ehitati uus jupp rööpaid juurde, et saaks lennujaama sõita. Kuldaväärt mõte! Väga hea plaan! Kuid kes oli too mees või naine, kes arvas, et lennujaama trammiliini algus peaks olema Tondil?

Ebamugavad ümberistumised

Tavaliselt tuleb eestimaalane rongiga Balti jaama ja tahab trammiga sadamasse või lennujaama sõita, aga ei saa. Sadamasse saab, bussijaama saab, aga lennujaama sõiduks peab ta oma reisikohvrid linna keskel kitsukesel Hobujaama perroonil trammist välja venitama, Tondilt saabuvat trammi ootama, kohvri järgmisest trepist üles vinnama ja alles siis saab sõit lennujaama poole jätkuda. Teate ka, milline sebimine seal Hobujaama perroonil käib? Hullem kui Viru keskuses, sest ruumi pole, aga kohvritega inimesi jagub: kes tuleb laevalt, kes rongilt, kes lennukilt. Kas ei saaks nii teha, et lisaks ühe trammiliini veel? Sellise, mis algab Koplist ja ühendab omavahel Balti jaama, sadamat, bussijaama ja lennujaama? On ju hea plaan? Mul on isegi number olemas – 5.

Teine probleem veel. Sel suvel läks Tallinna tänavatel eriti ohtlikuks, kuid probleem puudutab tegelikult kogu Eestit. Kõnniteed täitusid eri elektrisõidukitega. Kuidas nii juhtus? Sest teedeplaneerijad pole kunagi näinud normaalset jalgrattateed. Kuidas ma seda tean? Eelmisel aastal oli Gonsiori tänav pikalt remondis. Remondi käigus tehti uus muutsuunaga liikluskorraldus, mis hoiab tänavalt eemal kõik rumalad autojuhid. Mina olen väga rahul – bussid sõidavad kiiremini ja autosid on poole vähem. Kuid see nali, mida nad rattateeks nimetavad, ajab nutma.

No ei ole vaja maailma teise otsa sõita, et teada saada, milline peaks olema normaalne rattatee tänapäevases Euroopa linnas. Piisab laevaga Helsingisse minemisest. Rattatee on eraldi tee, mis on mõeldud ainult rataste ja sarnaste liiklusvahenditega sõitmiseks. Nagu autotee. Eraldi kõnniteest. Autoteel pole märgistust, et siin võivad nii inimesed jalutada kui ka autod sõita. Rattatee on samuti eraldi märgitud tee, kus võivad sõita ainult rattad, elektriga või ilma. Gonsiorisse tehti uus tee nii autodele kui ka inimestele, aga ikka peavad jalakäijad ja jalgratturid samal kitsal teel trügima.

Rattateel ei julgegi sõita

Teate, keda jalakäijad Tallinnas kõige rohkem vihkavad? Jalgrattureid loomulikult! Sest nii jalgratturid kui ka rulatajad ja erinevad tõuksid, mis kimavad helikiirusel ringi, on kõik samal ahtal kõnniteel. Ma sõidan ka vahetevahel jalgrattaga, aga autoteele minna ma küll ei julge. Öösel julgen, aga päeval mitte. Päeval võtan riski ja sõidan mööda kõnniteid. Kui inimesi näen, siis aeglustan. Kella anda kardan, sest olen jalakäijatelt sõimata saanud, kuna nad ehmusid. Parem juba venin aeglaselt.