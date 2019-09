Pakistani Kim Kardashiani mõrvanud vend läheb eluks ajaks vangi 

BBC kirjutab, et 26aastase Qandeel Balochi mõrvar, vend Waseem, selgitas varem, et Qandeeli sotsiaalvõrgustikesse postitatud fotod olid tema jaoks rüvedad ja solvasid perekonna au. Ta uinutas oma õe ja kägistas ta surnuks. Nüüd võttis Waseem kohtus selle ütluse tagasi, väites, et uurijad survestasid teda. Reedel mõistis kohus vanemate palvetele vaatamata Waseemi eluks ajaks vangi. Kuus meest, kelle seas on ka üks usuõpetlane ning keda uurijad seostasid Qandeeli surmaga, pääsesid aga kõigist karistustest.