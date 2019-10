RISKIMINE ELUGA: millised ohud varitsevad last, kes turnib iganenud nõukogudeaegsel mänguväljakul? 

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamiku sõnul on iganenud metallist atraktsioonidel kolm peamist ohukohta. Esiteks koorub mänguväljaku ehitistelt teravate tükkidena värvi. Teiseks on atraktsioonide tehniline seisukord halb ehk vanad kinnitused ei pruugi enam hästi pidada ja võivad seal turnides järele anda. Kolmandaks on ehitiste pulkade vahe kas liiga lai või hoopis liiga väike – ka Tallinna Rukilille lasteaia surmajuhtumi põhjuseks oli liiga kitsas pulkade vahe, mistõttu laps jäi kinni ja lämbus.