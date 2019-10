Politsei leidis haiglast omavoliliselt lahkunud proua maa-alusest punkrist

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et tegu oli üle pika aja ühe erandlikuma otsinguga, kus kadunud inimene leiti sõna otseses mõttes maa alt. „Naisega on kõik hästi ja ta on turvaliselt tagasi meedikute hoole all,“ sõnas ta.