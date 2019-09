ÕL VIDEO | Vaimulik Jaan Tammsalu: jumal tänatud, et saame korda Jaani kiriku torni, mis võinuks tormiga alla kukkuda 

Jaani kiriku torni restaureeriva Restmart Ehituse tegevjuht Mart Tarum selgitab: „Torni müüripealses osas pärast pleki eemaldamist tuli välja, et vana puitkonstruktsioon oli mingil põhjusel paekividega kinni laotud ja kivide sees olevad puitosad olid täiesti mädanenud.“

Samal teemal ÕL TV | Õhtuleht GALERII | Jaani kiriku torni tõsteti 25 kellamängu kella Õnn ja õnnetus käivad ikka käsikäes. Praeguseks ei ole Jaani kirikus õnnetust küll juhtunud, aga Tammsalu sõnul on õnnetuseelne hoiatus olnud väga tõsine. „Taas üks näide sellest, kuidas seda kirikut on hoitud ja õnnistatud. Remontide käigus on leitud mitmeid asju, mis igasuguse loogika põhjal oleks pidanud juba ammu põhjustama suuri õnnetusi. Olgu need elektrijuhtmed, mis altaritekstiilide vahel pinge all lebasid ja mille ümbert juba ammu tekstiilist kaitsekiht oli kadunud, või orelirõdu toetuseks kord pandud postid, mis rippusid lisaraskustena rõdu küljes, sest põrand oli alt ära vajunud. Neid näiteid on veelgi. Meid on hoitud!“ kirjutab ta Facebookis.

Vaimulik oskab aga ka halva asja juures leida midagi positiivset: „On aga üks hea uudis – see, et me selle häda avastasime praeguse remondi käigus. Vastasel korral oleks see võinud üsna kurvalt lõppeda – kui torni ülemine osa oleks mõne suurema tormiga äkki ühes tükis alla kukkunud, sest kogu toestus on sisuliselt omadega õhtul.“

Tammsalu kutsub kõiki huvilisi Jaani kirikusse, sest nüüd on seal kõik muudetud ääretult ohutuks. „Praegu on torn palju ohutum, kui siis, kui me seda probleemi ei teadnud. Jumal tänatud, et me teame, et me saame nüüd korda,“ räägib Tammsalu intervjuus Õhtulehele.

Tammsalu sõnul ei saanud kogudus oma jõududega majanduslikel põhjustel torni restaureerida. Kuna seda polnud võimalik ka tegemata jätta, siis tuleb leida toetajaid. „Me oleme pöördunud ka riigi poole, et muinsuskaitseamet äkki aitaks meid,“ selgitab ta Õhtulehele.