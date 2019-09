24,6 MILJONIT EUROT: Aafrika türanni poja luksusautod müüdi Šveitsis sundoksjonil

Aafrika läänerannikul asuv Ekvatoriaal-Guinea on pindalalt (28 051 ruutkilomeetrit) ja elanike arvult (1,22 miljonit) Eestist väiksem rikas riik. Statistiliselt on sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta 31 100 eurot ehk kõrgeim Aafrikas. Sellele vaatamata sipleb kolm neljandikku rahvast vaesuses. Nafta-, gaasi- ja puiduärist tuleva rikkuse jagab väike klikk eesotsas president Teodoro Obiang Nguema ja tema asepresidendist poja Teodorin Nguema Obiangiga. Mõlemad kuuluvad Aafrika rikkamate inimeste hulka.

77aastasel Teodoro Obiang Nguemal täitus augustis presidendiametis juba 40 aastat. Ta tuli võimule 1979. aastal verise riigipöörde tulemusena. Ekvatoriaal-Guineast on maailma ajakirjanduses üldiselt vähe juttu. Avaldatud kirjutistes iseloomustatakse Teodoro Obiang Nguemat niisuguste sõnadega nagu türann, hirmuvalitseja, mõrvar ja diktaator.

ELUPÕLETAJAST ASEPRESIDENT: Teodorin Nguema Obiang jäi Šveitsis korraldatud sundoksjonil ilma 25 luksusautost. Foto: AFP/Scanpix

Neist kõrgeima hinnaga müüdi oksjonil 2014. aasta Lamborghini Veneno Roadster. Vaid üheksa eksemplari toodetud superauto hind kerkis 7,6 miljoni euroni. Uus omanik esialgu uusi rehve veel ostma ei pea, sest Lamborghini Veneno Roadster on seni sõitnud vaid 325 kilomeetrit.

Kuidas aga sattus Teodorin Nguema Obiangi luksusautode kollektsioon sundoksjonile? Need autod konfiskeeris Šveitsi kohus juba 2016. aastal Teodorin Nguema Obiangi finantsrikkumisi käsitlenud kohtuasja arutama hakates. Täpsemalt süüdistati teda rahapesus. Tänavu veebruaris teatasid Šveitsi prokurörid, et loobuvad Teodorin Nguema Obiangile esitatud süüdistustest, kuid tema luksusautod lähevad sundoksjonile. Nimelt lubab Šveitsi karistusseadustik selliseid tehinguid: süüdistustest loobutakse, kui süüaalune pakub kompensatsiooni ja taastab olukorra, mis on seadusega kooskõlas.