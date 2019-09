Helsingi narkopolitsei eksjuhti kahtlustatakse mõrvas 

Äsja lõppes kohtueelne uurimine 2003. aasta oktoobris Helsingis Vuosaares toimunud palgamõrva kohta, kirjutas Yle . Volka Üsnali tapmise motiiviks peetakse kättemaksu selle eest, et Üsnal käis 2002. aastal politseid teavitamas Stockholmi Arlanda lennuväljal toimunud sularahaveo röövist.

Aarnio võeti mõrvakahtlustusega vahi alla 2018. aasta suvel. Kuigi arvatakse, et Aarnio teadis Ünsali palgamõrvast ette, kahtlustatakse praktikas teda hooletuse tõttu surma põhjustamises.

Aarniole on mõistetud kokku 13aastane vanglakaristus. Mees on apellatsioonikohus varem karistuseks kandnud 10 aastat vangistust muu hulgas narkokuritegude eest. Aarnio on taotlenud luba karistuse edasikaebamiseks riigikohtusse.