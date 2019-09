Põllumehed kogunesid Mäos kriisiistungile 

Kuigi Eestil on järgmisel aastal õigus maksta riigieelarvest üleminekutoetusi rohkem kui 15 miljoni euro ulatuses, siis möödunud nädala teatas rahandusminister Martin Helme (EKRE), et toetuse jaoks eraldab riik vaid viis miljonit eurot. Lisaks üleminekutoetuste tulevikule on põllumeeste jaoks õhus väga palju ebakindlust – see puudutab nii maamaksu kui erimärgistatud diiselkütuse tulevikku.