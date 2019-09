PETTUS: Lõuna-Koreas lasi maavanem enne koristuspäeva prügi maha kallata 

„Me tõime kohale vahtplasti ning muud prahti, mida eelnevalt lähipiirkonnast korjati. Kõik selleks, et 600 inimest saaksid koristuspäevast osa võtta,“ väitis Lee Dong-jin avalikus teadaandes. Tema administratsioon vabandas probleemide tekitamise pärast, mainides, et üritus oli mõeldud „rannikureostuse tõsiduse teadvustamiseks“. Lee mainis, et kogu prügi eest on hoolt kantud ning osakestki sellest ei läinud teisejärgulise saastena ookeani.