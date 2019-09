Maksuekspert: riik ühe käega annab ja teisega võtab samast rahakotist tagasi 

„Maksusüsteem ning ka uus kehtestatav maks peaks olema võimalikult ühetoaline ning lihtne, seega puudutaks see selgelt kõige valusamalt inimesi, kes juba on majanduslikult kehvemas seisus,“ rääkis Paurman.

„Näiteks auto- või kinnisvaramaksu täiendav kehtestamine paneks raskesse olukorda need, kes on suutnud endale soetada esimese kodu. Näiteks noored pered, kes vajavad autot tööl käimiseks ja perelogistika lihtsustamiseks. Samuti puudutab see inimesi, kes elavad vanemates kortermajades, kus püsikulud on niigi kõrged ja uute maksudega koormamine pole lihtsalt õiglane,“ rääkis Paurman.