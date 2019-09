Tartu raha kulub iganenud tänavavalgustusele 

ERRi uudisportaal kirjutab, et kui praegu kulub Tartu linnal valgustuse peale aastas umbes 800 000 eurot, siis täielikult led-valgustitele üleminek vähendaks energiakulu 50–70 protsenti. Praegu on enam kui kaks kolmandikku tänavavalgustitest naatriumvalgustid, kuigi need tänapäeva valgustusnõuetele ei vasta.

Lisaks sellele, et naatriumvalgustid on haavatavad igasugustele ilmastikuoludele ja lindudele, peab neis lambipirne pidevalt vahetama, sest nende eluiga on orienteeruvalt kolm kuni viis aastat. Leedvalgustitel pirne vahetama ei pea ning nende eluiga on kuni 25 aastat.