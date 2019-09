Eesti uudised Korralagedus Vene Kultuurikeskuses: linn alandas finantsjuhi palka Siim Randla , täna, 05:19 Jaga: M

Vene kultuurikeskus. Foto: Tiit Tamme

Korralageduse tõttu Vene kultuurikeskuses alandati kultuuriameti ettepanekul finantsjuhi töötasu 370 eurot karistusmeetmena töökohustuste täitmata jätmise eest. Vene Kultuurikeskus on aastaid elanud omaenda reeglite järgi: kohvikupidajalt ei küsitud üüri, administraator sai ruumide üüri määrata põhimõtteliselt näo järgi ja aruandlus oli mitmel rindel nii puudulik, et keskust auditeerinud Tallinna sisekontrolöridel oli keeruline toimuvast sotti saada, on kirjutanud Postimees.Vene kultuurikeskuses on kultuuriameti järelevalve all uuendatud asjaajamiskorda, põhjalikumalt on tegeldud töölepingute ja ametijuhendite kaasajastamisega, uuendatud ruumide kasutusse andmise lepinguid. Kultuuriameti ettepanekul alandati finantsjuhi töötasu 370 eueot karistusmeetmena töökohustuste täitmata jätmise (ebapiisav lepingu jälgimine) eest ning see andis personalikulude kokkuhoiu, mis ületas saamata jäänud tulu, teatab abilinnapea Vadim Belobrovtsev linnavolinikule Priidu Pärnale arupärimise vas