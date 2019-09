Õigusteadlane: lastele relvakoolitusi tegeva erakonna noorteühenduse võimalik likvideerimine oleks keeruline  

„Pealtnagija“ kajastas seda, kuidas riigikogu iiige Ruuben Kaalep korraldab EKRE noorteühenduse Sinine Äratus alaealistele liikmeteie relvakoolitusi, loos teatas Kaalep, et Sinise Äratuse noored on valmis tulema vajadusel ka relvadega tänavale patruliima, kirjutab

riigikogulane Jaak Juske oma arupärimises siseministrile Mart Helmele. Erakonnaseadus keelab relvi valdavatel või sõjaväelisi harjutusi tegevatel liitudel tegutseda erakonnana vöi selle struktuuriüksusena, mistõttu küsib Juske siseministrilt, millal ta algatab erakonnaseadust rikkuva Sinise Äratuse likvideerirnisprotsessi.

Tartu ülikooli õigusteaduskonna professori Jaan Ginteri sõnul ei ole Sinine Äratus erakonna struktuuriüksus. vastavalt Sinise Äratuse põhikirjale on tegemist eraldi mittetulundusühinguga. „Samuti oleks küsitav, kas kohtus õnnestuks tõendada, et Sinine Äratus valdab relvi (selle kohta ei ole kuskil infot avaldatud) või, et nad oleks sõjaväeliselt korraldatud - nende põhikirjast ei ilmne sõjaväelist käsuliini. Kahtlane on, kas kohus oleks valmis tunnistama, et iga organisatsioon, mis on korraldanud ühiseid lasketiirukülastusi oleks sõjaväelisi harjutusi harrastav ühing (tõenäoliselt eeldaks selliseks ühinguks tunnistamine siiski süstemaatilisemat sõjaväeliseks tegevuseks valmistumist).“ selgitab Ginter.