Miljonid läinud: toetuste kärpimine seab põllumehed naaberriikidega võrreldes ebavõrdsesse olukorda 

Vanades Euroopa Liidu (EL) riikides on toetused põllumeestele tunduvalt suuremad kui Eestis. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhi Roomet Sõrmuse sõnul on siinsetele põllumeestele makstavad toetused kolmandiku võrra väiksemad kui Euroopas keskmiselt. Üleminekutoetus ongi mõeldud just sellise ebavõrdsuse tasandamiseks ning seda lubab EL Eesti riigil maksta aastas kuni 15 miljonit eurot. Äsja valmisküpsetatud riigieelarves kärbiti aga toetused kolmandiku peale ehk 5 miljonile eurole.

„Naabritel Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes on kõik toetused olemas. Meie aga saame vähem palka maksta, vähem masinaid ja tõumaterjali osta, me jääme konkurentsis neile alla,“ teatab Väätsa Agrot, Kaiu LTd ning Kärla Põllumajandusühistut juhtiv Muld, kelle kantseldada on 3600 lüpsilehma ja 8000 hektarit maad. „Üleminekutoetuste vähendamine tänavuses riigieelarves tekitab ainult negatiivseid mõtteid.“

„Valimiste eel lubadusi kuulates ja valitsuslepet lugedes ei osanud keegi arvata, et selline suur suunamuutus on plaanis,“ sõnab Sõrmus. „Isamaa ja Keskerakonna valimisprogrammis oli selgelt kirjas, et üleminekutoetusi makstakse edaspidi maksimaalses lubatud suuruses, EKRE lubas jätkata siseriiklike toetuste maksmist. Valitsuslepingu usaldusväärsus on kõikuma löönud.“

„Minister lubas, et toetused makstakse välja,“ sõnab Muld. „Koalitsioonileppes on toetuste maksmine sees.“

Sõrmuse sõnul oli praegu kärbitud toetus põllumeestele tähtis, eriti piimatootjatele. Üleminekutoetused moodustasid eelmisel aastal ligi viiendiku kõikidest piimatootjatele makstud toetustest.

MIINUS VEERAND MILJONIT: Mitme põllumajandusettevõtte juht Margus Muld arvestas kiiresti välja, kui palju vähem tema majapidamine riigi käest järgmisel aastal saab. Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia