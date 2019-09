Vastukaja | Teenindusvaldkonnas töötades on keelte valdamise oskus oluline 

Inimeste liikumine, sotsiaalmeedia ning e-kaubandus nõuavad inimestelt lisaks emakeele oskusele ka võõrkeele oskust. Nii nagu on eestikeelsele elanikkonnale võõrkeeleks inglise ja vene keel, nii on meie venekeelsele elanikkonnale esimeseks võõrkeeleks eesti keel. Ja venekeelset elanikkonda on meil pea 400 000 inimest. Seega on Maxima eesmärgiks, et meie teenindajad oskaksid nii eesti kui ka vene keelt ja seda just piirkondades, kus elanikkonna koosseis seda kõige enam nõuab.

Samal teemal Repliik Seisukoht | Я не понимаю! Päriselt? Kuigi Maxima on oma töötajate eestikeele koolitusega tegelenud juba 2007.aastast, sai töötajate huvi õppida ja rääkida eesti keelt tugevama tõuke riiklikust keeleõppe-programmist, mida töötukassa eelmisel aastal ellu viima hakkas. Töötukassa koolitustoetus võimaldas lisaks keeleõppele käivitada Maxima kauplustes eesti keele klubid,kus eesti keele rääkimist, kuulamist ja kirjutamist harjutatakse läbi huvitavate ja eluliste tegevuste. Lisaks jagame ja propageerime oma töötajate hulgas tasuta keeleõppe võimalusi Eesti Keele Majade kaudu Tallinnas ja Narvas.

Koolituste ja keeleklubi mõju tunneme juba täna - toimus nihe töötajate keeleoskuses ning selle tagajärjel on vähenenud ka kaebuste arv Maxima klienditeenindajate eesti keele kehva oskuse kohta. Olukord on tunduvalt paranenud võrreldes eelmise aastaga, kuid anname endale aru, et meil on selles vallas veel palju arenguruumi.

Aga teeme ka vastupidist keelekümblust – lõime noortele võimaluse keeleõppe eesmärgil töötada Maxima kaupluses väljaspool nende kodulinna. Pakkusime suvel keeleõppe eesmärgil tööd enam kui 350le noorele vanuses 15 – 24, sest jaeketis töötamisel saavad noored inimesed mitmekülgset kogemust, mida läheb tarvis igas eluetapis ja valdkonnas – meeskonnatöö oskuste omandamine, suhtlemine, keele praktiseerimine. Pakkusime seda tööd nii eesti- kui ka venekeelsetele noortele – võimalus oli minna Ida-Virumaale, et omandada, praktiseerida või lihvida oma venekeele oskust, kui ka vastupidi, Ida-Viru noored said ennast proovile panna väljaspool kodupaika eestikeelses keskkonnas.

Eesti keeles suhtlemisoskuste arendamine ja üldise teeninduskultuuri tõstmine on üks olulisemaid ülesandeid nii mõneski meie kaupluses. Meie kauplustes on kokku lepitud põhimõte, et töötaja, kes ei valda piisavalt eesti keelt või ka vene keelt, kutsub appi kolleegi, et anda kliendile vajalikku infot teda huvitava toote või teenuse kohta. Lisaks keeleõppele oleme oma teenindajatele, kellel on raskusi eesti keelega hakkamasaamisel, andnud õppematerjalid “Õpin ja kasutan!” kaubanduse valdkonnas kõige enam kasutatavate suhtlemisfraaside omandamiseks.