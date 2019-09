Juhtkiri | Estonia katastroofi on võimalik rohkem selgust tuua 

Eesti praegused võimalused ja oskused pole toonastega võrreldavad. Peale on kasvanud uus põlvkond, kel puudub isiklik suhe selle suurõnnetusega. Seni on mitu üleskutset algatada uus uurimine õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks lõppenud parimal juhul tagasilükkamisega, aga ka lihtsalt ignoreerimisega. Samas on kindlasti palju neid, eriti hukkunute lähedaste, aga ka pääsenute seas, kes tahaksid uut uurimist. Tänapäevaste tehniliste võimaluste juures oleks see kindlasti teisel tasemel kui veerand sajandi tagune – kuni kokkuleppe saavutamisel laeva ülestõstmiseni välja. Veel aitaks seni varjatult saladuskatet kergitada ka mitmeks inimpõlveks salastatud materjalide ennetähtaegne avalikustamine.