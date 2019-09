Seisukoht | Tallinna TV - miks, jumal, miks? 

Küsimust saab vaadata ka teise kandi pealt, kui venekeelne linnapea paneb kinni eestikeelse telejaama. Kõlvarti sammu suhtes pole üksmeelt erakonnas endaski, sest sulgemist on tauninud eelmine, eestikeelne linnapea. Kui vabanev raha läheb rohkema eetriaja ostmiseks Venemaa telejaamadelt, et teha venekeelset propagandat oma valijaile, on see juba järelevalvekomisjoni temaatika. Propaganda intensiivistamist on linnavalitsus meile ju lubanud.