Täitsa tükkideks: Tartust kaob kasutuseta raudtee ja neli ülesõidukohta 

„Kui selle keskkonnamõjude hindamine kulgeb ladusalt, siis saab tänav valmis ilmselt kiiremini,“ räägib ta. „Kui aga asi läheb keeruliseks, siis tuleb tänav sadamaraudtee kohale ka pikema aja jooksul.“ Kõik see on aga kaugema tuleviku muusika, sest esmalt on tarvis seni raudtee all olnud maa saada linna valdusse. „See on reformimata riigimaa, mida Eesti Raudtee kasutas hoonestusõiguse alusel,“ selgitab Laidre.

Ühe versioonina on välja pakutud, et kuni sadamaraudtee kohale tänavat planeeritakse, võiks see varsti siledaks lükatud lai rada olla jalgratturite kasutuses. Laidre sõnul on see üks võimalikke variante, kuid ei luba siiski midagi. Küll on kindel, et igale Tartusse kavandatavale või korrastavale tänavale tehakse kergliiklustee. „See on Tartu linna selge eelistus tagada võimalused jalgrattaga liikumiseks,“ sõnab ta. „Seda võib näha kasvõi praegu remondis olevatel Ülikooli ja Vanemuise tänaval. Kui sadamaraudteele rajatakse tänav, siis see tuleb samamoodi kergliiklusteega.“