Ilm oktoobri alguses: vihma vahele sekka ka natuke lörtsi 

Esmaspäeval sajab aeg-ajalt vihma, vahendab ilmateenistus.ee. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 11, päeval 11 kuni14 kraadi.



Teisipäeval liigub madalrõhkkonna kese Soome kohale ja süveneb. Eestis selle lõunaservas on ilm sajune ja tuuline. Lisaks vihamale sajab paiguti ka lörtsi. Edela- ja läänetuul tugevneb hommikuks lahtedes puhanguti üle 20, mandril päeval 17 m/s. Õhutemperatuur on nii öösel kui päeval 6 kuni 11°C.



Kolmapäeval sajab kohati hoovihma, kuid suurema tõenäosusega Lõuna-Eestis. Edela- ja läänetuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7, päeval 10 kuni 12 kraadi.



Neljapäeva sajab kohati hoovihma. Suurem on sajuvõimalus Lääne-Eestis. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 6, päeval 9 kuni 12 kraadi.



Reedel teeb ilma Läänemere kohal nõrgenev madalrõhuala ja hoovihma sajab kohati. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 7 kuni 11 kraadi.