TRAAGILINE EKSITUS: politseinik lasi naabri sissemurdja pähe maha 

Töölt tulnud politseinik Amber Guyger arvas nimelt, et ta sisenes oma korterisse ning seal olev mees on sissemurdja. Ta rääkis hiljem uurijatele, et nägi ainult tema poole tuleva mehe siluetti ning mees ei allunud korraldusele näidata oma käsi. Seejärel vajutas naine kaks korda päästikule, sest kartis, et mees üritab teda tappa.

Alles pärast tulistamist märkas ta, et ei olegi oma korteris, vaid korrus kõrgemal ning on maha lasknud täiesti süütu mehe. Politseinikku tabas seejärel šokk. Naine valis hädaabinumbri ja kordas juhtunust rääkides vähemalt 20 korda: „Ma arvasin, et see on minu korter.“

Amber Guyger Dallase kohtus. Foto: AP/Scanpix

Amber Guyger kinnitab, et ta ei ole kunagi tahtnud süütult inimeselt elu võtta ning tal on juhtunu pärast väga kahju. Naine väidab, et ta oli sel õhtul pikast tööpäevast väga väsinud ning parkis oma auto koju sõites mitte kolmandale, vaid eksikombel neljandale korrusele ning korterisse minekul hajutas tähelepanu veel sõbra telefonikõne. (Naabri) korteriust võtmega avades nägi ta, et see on lahti ning kuulis, et keegi on korteris. Kuna naine arvas, et tegemist on tema enda korteriga, siis oli ta veendunud, et tegemist on sissemurdjaga ning ta haaras teenistusrelva järele.