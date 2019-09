Naiste tugikeskuse juht selgitab: Koduvägivalla ohver valetab iseendale ja ei usalda ennast 

Reedel kirjutas Õhtuleht teleseriaalist „Kodu keset linna“ laiemale publikule tuttavaks saanud näitleja Daniel Sepa kohtuasjast, kust ta mõisteti süüdi räiges vägivallas oma elukaaslase vastu.

„Ohvriseisund on päriselt olemas, seda ei ole niisama välja mõeldud,“ ütleb Orupõld. „Naine on sellesse seisundisse viidud pika aja jooksul. Kõik need kägistamised ja muud asjad ei juhtunud ju korraga, ikka pikema aja jooksul. Ja ikka need trafaretsed asjad: ta on nii hoolitsev, toob lilli.“

„Ohvri puhul ei aita see, et keegi kõrvalt tuleb ütlema: pead tegema seda, minema sinna, jätma ta maha,“ ütleb Orupõld. „Sellisel juhul aitab ainult see, et tule minuga kaasa, lähme räägime kellegagi. Veel parem, kui ta lihtsalt endaga seltsiks kaasa kutsuda. On olemas kogemusnõustajad, lasta neil rääkida, see ei võta palju aega ja ei maksa midagi. Tasa ja targu tuleb käituda. Kui mängus lapsed või juba elu on ohus, siis tuleb küll järsult sekkuda.“

Orupõld kirjeldab naisi, kellega tal on tulnud töö käigus kokku puutuda: „Üks ütles mulle, et kui televiisorist tuli järjekordne jutt koduvägivallast, siis ta pani teleka lihtsalt kinni. Nad ei taha seda näha. Mõned naised ei taha isegi rühmadesse tulla, sest nad ei taha näha samasuguseid saamatuid naisi. Aga ükskord käib see klõks ära ja siis nad suudavad juba endast rääkida.“

„Sellist vägivalda põhjustab võimuvajadus,“ selgitab Orupõld vägivallatseja motiive. „Ma suudan seda inimest kontrollida. Isiksushäireid on igasuguseid, kui võimuvajadusele lisandub veel midagi, siis muutubki vägivald niivõrd räigeks.“