ÜKS KUU BREXITINI: kavaldamine ja sõnasõda jätkuvad 

Peaministrit ei aita ka see, et politsei on otsustanud uurida tema suhteid Ameerika ärinaise Jennifer Arcuriga 2012. aastal, kui Johnson oli Londoni linnapea. Naine tundus olevat kummalises soosingus, sai linnapealt rahalist ja moraalset toetust. Johnsoni enda meelest on see poliitiliste vastaste ettesöödetud lugu. Ent juba parlamendiseiskamine kahandas Johnsoni toetust rahva seas, ütleb uuringufirma YouGov. Vaid 33% küsitletuist arvab nüüd, et ta on peaministrina kompetentne (septembri alguses oli see 41%), vaid 46% näeb teda tugevana (varasema 52% asemel) ja 54% näeb teda otsustavana (varasema 61% asemel). Samas pole rahva seas märgata olulist muutust parteide eelistuses: konservatiivide poolt hääletaks 33%, leiboristide ja liberaaldemokraatide poolt võrdselt 22% ning Brexiti partei poolt 14%.