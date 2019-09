JUBA JÄLLE! kuumus võttis autosse unustatud lapselt elu 

Autosse jäänud lapsed meenusid isale siis, kui naine talle helistas. Isa kiirustas koheselt parkimisplatsile. Kahjuks oli üks lastest - poiss - juba ülekuumenenud autos surnud. Tema õde oli elus ja temaga on kõik hästi, ütles Oxfordi politseijuht Bill Partridge. Politsei ja päästeteenistuse teatel olid lapsed autos kolm tundi ja 26 minutit.

Ameerika Ühendriikides on tänavu surnud juba 43 autodesse jäetud last. Politsei rõhutab, et kuuma ilmaga võib temperatuur autos tõusta ohtlikult kõrgeks vaid mõne minutiga.