VASTURÜNNAK: USA president Donald Trump süüdistab demokraate ajaloo suurima pettuse levitamises 

Trumpi sõnul on praegu Ameerika Ühendriikides mängus rohkem kui kunagi varem. Ta väitis, et demokraadid ohustavad ameeriklaste õigusi ning soovivad neid ilma jätta relvadest, tervishoiust, hääleõigusest ja vabadusest. "Me ei tohi seda lubada," pöördus president oma toetajate poole.