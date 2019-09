GALERII | EMTA avas uhiuue kontserdi- ja teatrimaja  

President Kersti Kaljulaid ütles uue hoone avamisel, et Eesti inimese minapilti on alati kuulunud tugev sillaehitamine vabaduse ja loova eneseväljendamise vahel.

„Tänapäevalgi on muusika ja teater meie rahva jaoks sootuks enam kui lihtsalt kaunid kunstid. Sellest kõneleb kontsertide, festivalide ja uuslavastuste rohkus ning erakordselt suur teatri- ja kontserdikülastuste arv. See on loomulik osa meie mõttemaailmast ja närvisüsteemist ning tugineb paljus just sellele alusele, mis on siin ülikoolis aegade jooksul loodud ja mida luuakse,“ ütles president Kaljulaid.