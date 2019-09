Jurist Igor Stulov naistevastasest vägivallast: kui neiule see poleks meeldinud, oleks ta pärast esimest korda asjad kokku pakkinud ja minema jalutanud 

Foto: Eesti Õigusbüroo kodulehekülg / Igor Stulovi Facebooki kuvatõmmis

Reedel Õhtulehes avaldunud artiklis tuli avalikkuse ette, et endine „Elu keset linna" näitleja Daniel Sepp on oma elukaaslast jõhkralt ja pidevalt piinanud nii füüsiliselt kui vaimselt. Mees tegi pärast artikli avaldumist ka vastavasisulise sotsiaalmeedia postituse, kus tunnistas oma süüd. Praeguseks hetkeks on Sepp postituse eemaldanud, kuid õli on valanud tulle jurist Igor Stulovi kommentaarid antud postituse all.