Eesti uudised Hirmutav mõte: ülikoolis saab õppida ainult raha eest Asso Ladva , täna, 22:10 Jaga: M

ÕPPEMAKS ON VEEL KAUGE TULEVIK: Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütleb, et praegu ülikoolis õppivatelt tudengitelt ei hakka keegi tasu küsima. Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia

„Õppemaksu kehtestamine on üks võimalik väljapääs praegu kujunenud olukorrast, kus kõrghariduses napib raha. See on üks variant ning see tähendab seaduste ja kogu süsteemi muutmist. Loomulikult ei puuduta see praegusi tudengeid – kes õpib tasuta kohal, selle jaoks ei saa mitte midagi muutuda,“ ütleb Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk välja idee, mida ülikooli sammaste taga on tasapisi arutama hakatud.