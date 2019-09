Kohus karistas ohvreid oksaga löönud meest üldkasuliku tööga

Alkoholijoobes Sergei, keda on ka varem karistatud, pani teo toime tänavu vabariigi aastapäeva varahommikul ühe baari juures. Nimelt lõi ta üht ohvrit puuoksaga vastu pead. Seejärel lõi Sergei sama puuoksaga ka teist inimest vastu kukalt nii, et too sai kannatada. Asja asus uurima politsei ja Sergeil tuli lõpuks astuda Viru maakohtu ette.