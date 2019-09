Taavi Aas: Tallinn ei ole nii vaene, et peaks TTV kinni panema 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas kirjutab sotsiaalmeedias, et on äärmiselt kurb. Nimelt on enidse Tallinna linnapea hinnangul TTV näol tegemist ühe hea ja vajaliku telekanaliga.

"Kurvad on ka teie tänulikud vaatajad. Kohtusin ja rääkisin täna mitmete inimestega, kelle jaoks TTV läbi vabalevi, on üks kahest saadavast telekanalist. Täna veel on, aga oktoobrist jääb vaid ERR. Need inimesed ei mõista seda otsust. Mina ka mitte," on Aas nukker.