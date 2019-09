Eestis kinni nabitud kasahhi küberpätt võib 40 aastaks trellide taha minna 

Küberpätid lõid petureklaamide skeemid Methbot ja 3ve. Esimesega teenisid nad 7 miljonit dollarit (u 6,4 miljonit eurot), teisega kusagil 29 miljonit dollarit (u 26,5 miljonit eurot). 3ve'ile tegid uurijad lõpu 2018. aasta oktoobris, see jõudis kurjategijate loodud pahavaraga nakatada 1,7 miljonit arvutit kogu maailmas. Pahavara laadis fabritseeritud ja varjatud veebilehtedele, mida nakatunud arvuti kasutaja isegi ei näinud, massiliselt reklaame, jättes legitiimsetele reklaamiagentuuridele mulje, et nad maksavad petistele reaalse reklaami eest, mida tarbija ka näeb. Tegelikkuses võis arvutikasutajale ehk vaid tunduda, et arvuti on pisut aeglasem, reklaamid, mille eest keegi petistele maksis, temani ei jõudnudki.