Paanikat tekitanud Simuna libainspektor osutus müügimeheks 

Simuna elanikud olid kutsumata külalisest parasjagu paanikas, kuna päästeamet hoiatas pressiteates avalikkust libainspektori eest, kes sisenes vanemate inimeste kodudesse. Õli lisas tulle ajaleheartikkel, milles kirjutati, et libainspektor küsis võõrasse eluruumi sisenedes suitsuanduri kohta, kuid sellega tema huvi ka piirdus. Reedeks olid kohalikud üsna mures ning signaale, et kahtlasi inspektoreid on nähtud, tuli koguni Simunast 35 kilomeetri kaugusel asuvast Tormast. Õhtuleht rääkis Simuna elanikuga, kes tunneb hästi vanemas keskeas naist, kelle korteri ukse taga libainspektor käis. „Uksel seisis soliidne mees, kes kandis lipsu. Kui hakkas suitsuandurist rääkima, siis küsis korteriomanik, et näidake palun oma töötõendit. Selle peale hakkas mees tõendit otsima ja ütles, et on selle maha unustanud. Vabandas, väljus trepikojast ja sõitis autoga ära. Eriti vanemad inimesed on siin päris hirmul. Arvatavasti elab siin kandis informaator, kes on libainspektorile andnud aadressid, kus elavad üksikud vanemad inimesed,“ räägib ta.

Kahtlust, et ukse taga käis libainspektor, süvendas seegi, et turvajuttu ajas üks inimene, kuid päästeameti inspektorid ja vabatahtlikud pritsimehed teevad koduvisiite kahekesi. Simunas meenutatakse ka seda, kuidas head mitmed aastad tagasi käidi kohalikke garaaže puistamas. Siseneti just neisse garaažidesse, kust oli midagi võtta.

Politsei, päästeamet ja turvafirma G4S tegid head koostööd ning reede pärastlõunaks oli „kahtlusalune“ tabatud. Politseist öeldi Õhtulehele, et neile teadaoleva juhtumi puhul oli tegu valehäirega, kuna tegu oli siiski G4Si suitsu- ja vinguanduri teenust pakkuva müügimehega. Ka turvafirmast kinnitatakse, et Simunas käisid müügiinimesed. Enamgi veel, Nublu teenus on Simuna ja Väike-Maarja kandis nõnda populaarne, et seal on turvalisuse paketi soetanud juba 150 inimest.