ÕUDUSTE KOOL: Nigeerias pääses pea 500 poissi ja noorukit piinajate käest 

BBC kirjutab, et Kaduna linna politsei sai vihje, et ühes islamikoolis toimub midagi kahtlast. Reidi käigus leidsid korrakaitsjad enda õuduseks seinte külge aheldatud, lae alla kinni seotud, läbipekstud ja väärkoheldud lapsed ning noored mehed. Sisuliselt oli „kooli“ õpetajaskonna näol tegemist orjapidajatega, kes ei lasknud õppuritel hoonest väljuda, peksid lapsi ning kasutasid neid ka seksuaalselt ära. Paljud kinnipeetavad olid silmnähtavalt nälginud, mõne lapse nahka katsid haavandid ja vanade vigastuste armid.

Õpetajad sidusid internaatkooli õpilasi köite ja kettidega kinni. Foto: Reuters/Scanpix

Kaks last ütlesid politseile, et nad on pärit hoopis Burkina Fasost, ülejäänud aga Põhja-Nigeeriast. Päästetute rõõm oli suur, politsei otsustas neid üheks ööpäevaks lähedalasuvas spordikompleksis majutada, et seni nende perekonnad üles leida. Kõige nooremad päästetud olid viieaastased lapsed.