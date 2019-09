Juhtkiri | Jää hüvasti, Tallinna TV! 

Meelelahutusliku sisu kõrval või õigemini selle kattevarjus teenis see telekanal pikalt pealinna valitsenud Keskerakonna võimu taastootmise eesmärki ja kergitas tribüünile selle poliitilisi soosikuidki, näiteks EKREt. Telekanali pidamine ja sellele sisu tootmine on aga kallis – ja erakondade varjatud rahastamise jälgede ajajad on üha edukamad paljastamaks olukordi, kus elanikkonna informeerimist on kasutatud vaid ettekäändena, et lasta isiklik ja erakondlik valimiskampaania maksumaksjail kinni maksta.