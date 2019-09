Eesti uudised 25 AASTAT ESTONIA HUKUST | „Keha röökis, kisas ja karjus mu peale: ära mine!“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

ÕNNESÄRGIS? Kaidi pidanuks õnnetuseööl Estonial olema, kuid otsustas kuulata sisetunnet ning jätta tööle minemata. Foto: Erakogu

„25 aastat tagasi... Minu vahetus kogunes 27. septembri õhtul tööpostile. Aga mina otsustasin, et ei lähe tööle,“ räägib Kaidi Karilaid. Tema on üks neist õnnelikest, kes pidanuks saatuslikul ööl Estonia peal olema, kuid otsustas järgida märke ning intuitsiooni ja mitte laevale minna. „Mõtlesin, et vahet pole, kui lahti lasevad. Tuleb, mis tuleb!“