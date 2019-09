Nädala TOP TOP 5 | Keskerakondlaste suur suu Elis Kusma, toimetaja , täna, 16:26 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Nähtavasti tööõnnetusena välja käidud lubadus 100eurosest pensionitõusust on Keskerakonnale osutunud tõeliseks nuhtluseks: tuleval aastal tõuseb vanaduspension 45 eurot ja sellest vaid 7 eurot moodustab erakorraline pensionitõus. Tõsi, hädalistele on abi sellestki piskust – seda valusamalt lööb neid paraku teadmine, et isegi keskmiselt pensionilt kooritakse (jällegi vastupidiselt lubatule) tulumaksu. Siiski on raske uskuda, et poliitikud praegust pettumust järgmiste valimiste aegu isegi mäletaksid.