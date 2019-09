Kommentaar Manona Paris | Halva abielu juhtum Stenbocki majas Manona Paris, Toidutare peatoimetaja , täna, 16:04 Jaga: M

Foto: Liis Treimann - Äripäev/Scanpix

„Viimasel ajal on mul meie peaministrist tõega kahju. Rõngad tema silme all järjest suurenevad ja jutt muutub järjest kramplikumaks. Nagu mees, kes üritab oma hapuksläinud abielu iga hinna eest päästa. Või siis vähemalt varjata, et tema juba ammu enam magamistoas tegija pole.“