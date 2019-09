KA EESTI JULGETELE REISISELLIDELE: Saudi Araabia hakkab esimest korda ajaloos turistiviisasid väljastama 

Reede pärastlõunal polnud veel täpselt teada, millistele riikidele viisad kehtima hakkavad, ent turisministeeriumi sõnul huvitavad neid külastajad USAst, Euroopast ja Aasiast. The Independent vahendas täpsemalt, et viisasid väljastatakse Ühendkuningriigi, USA, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada, Hiina, Jaapani ning Schengeni tsooni (sh Eesti) riikide kodanikele. Seda kinnitas hiljem Gulf News , mis pani kirja täieliku nimekirja kõigist riikidest. Viisa kehtib aasta ning seda võib kehtivuse jooksul kasutada korduvalt. Seda saab taotleda internetis.

Ehkki saudide maa pole päris päikesevari-liival-kokteil-käes sihtkoht, on ranged riietusnõuded, mis naissoost külastajatele seni kehtisid, tunduvalt lõdvemad. Rõivastus peab olema küll tagasihoidlik, ent mitte kogu keha, juukseid ja nägu kattev. Samuti ei sea riik keelde üksinda, meessaatjata reisivatele naistele.

Saudi Araabia huvides on riigi teiste äriprojektide edendamine, mitte ainult naftast, lõppude lõpuks siiski taastumatust ressursist sõltumine. Riigivõim loodab, et 2030. aastaks toob turism sisse kümnendiku sisemajanduse kogutoodangust. Juba 2017. aastast tegeleb Saudi Araabia aktiivselt turisminduse arendamisega, et oma riiki atraktiivseks muuta. Saudid ehitasid viiekümnele väikesele Punase mere saarekesele ning mujalegi rannikul uhked kuurordid.