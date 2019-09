Seisukoht | Kas sina oled kellegi jaoks alati olemas? 

See üks inimene võib olla sinu pereliige, sõber, hea töökaaslane…või sina ise. Kas sul on keegi, kellega saad rääkida ja kes on sinu jaoks alati olemas? Ja sama oluline küsimus: kas sina ise oled kellegi jaoks see inimene, kes on valmis teda ilma omaenda tõde ja õigust kuulutamata kuulama?

Aastaid tagasi kohtusin leheloo jaoks ühe elu hammasrataste vahele jäänud emaga. Üks lause, mis ta meie vestluse käigus poetas, pani mind mõtlema ja jäi mu hinge kriipima. Ta ütles: „Kõige rohkem oma elus igatsen ma seda, et mul oleks keegi, kellega rääkida, kui mul on raske.“

Olin esmalt hämmeldunud – ilmselt eeldasin, et tema suurimaks sooviks on leida tasuvam töökoht, võimalus remontida korterit või maksta võlad ja alles siis tuleb kõik muu. Eks ka need olid talle tähtsad, aga kui pagasiks on vaid hirm, valu ja lootusetus, siis võib enne nendesse sihtpunktidesse jõudmist murduda.

Kuulaja ei saa muuta juhtunut olematuks, olgu see mistahes sündmus, mille rääkija on läbi elanud. Kuulajana ei saa talle ka lubada, et küll peagi on kõik jälle hästi ja kogu probleem, mure või äng on lõplikult lahtunud. Küll aga aitab kuulamine valu ja mure lahti rääkida, et see ei jääks kummitama.