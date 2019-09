Eesti uudised 25 AASTAT ESTONIA HUKUST | „Kui jätta talumatuna tundunud valu lahti rääkimata, võib see jääda kummitama kogu eluks.“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

VALU EI LÄHE ISE ÄRA: Estonia huku ajal oli Tiina Naarits-Linn Lõuna-Eestis noor koolipsühholoog ning puutus katastroofiga seotud akuutse kriisitööga kokku vaid paari juhtumi puhul. Ent inimesed on oma Estonia-lugudega jõudnud tema juurde aastaid, isegi aastakümneid hiljem, sest niisugune vapustus ei aegu. Foto: Tiina Kõrtsini

„Mäletan minagi 1994. aasta 28. septembri hommikut ja ilmvõimatuna tundunud uudiste saamist detailse täpsusega, isegi põrandakate on meeles – see on mu mällu justkui söövitatud,“ räägib kriisinõustaja ja õppejõud Tiina Naarits-Linn. Estonia-lugu ei ole tema kui nõustaja jaoks tänini lõppenud. „Erakordne vapustus ei aegu,“ tõdeb ta. „Veel kümneid aastaid hiljemgi kerkib päevavalgele lahendamata traumasid ja küsimusi.“