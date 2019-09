KALAPAANIKA KOGUB TUURE: Maxima peatas ajutiselt M.V.Wooli toodete müügi 

Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna direktor Marge Kikas nentis, et poekett jälgib tähelepanelikult arenguid, mis on seotud M.V.Wooli tootmise ja toodangu toiduohutuse teemadega. "Oleme hetkel otsustanud peatada M.V.Wooli külmsuitsu- ja soolalõhe ning soolaforelli toodete müügi oma kauplustes. Tooted eemaldati müügilt eile ja oleme sellest teavitanud ka M.V.Wooli."

Praegu oodatakse VTA kinnitust toodete ohutuse kohta. "Meile teadaolevalt on M.V.Wool saatnud teabenõude veterinaar- ja toiduametile, sooviga saada vastus, kas nende ettevõtte tooted on tarbijale ohutud. Me omalt poolt jääme ootama ettevõttepoolseid selgitusi ja garantiisid vastavate toodete ohutusele."