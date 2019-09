Isamaa poliitiline avaldus: erandid eesti keele kasutamises viivad selle väljatõrjumiseni 

„Eesti riigikeele kasutamine igas eluvaldkonnas on meie riigi ja rahvuse püsimise alus. Kui selles küsimuses tehakse liiga palju erandeid, viib see doominoefektina lõpuks eesti keele väljatõrjumiseni ka teistest valdkondadest. Seega, kaitstes eesti keelt, kaitseme Eestit.

Eesti keele küsimus on eriti terav haridusmaastikul. Möödunud aastal pälvis Isamaa erakond kriitikat selle eest, et me soovisime ülikoolide halduslepingutesse sisse kirjutada senisest tugevamalt eestikeelse õppe kaitse. Vaadates viimaste aastate trende, on selline ettepanek põhjendatud. Eesti ülikoolides on tekkinud murettekitav trend, kus ingliskeelsete õppekavade kasv tuleb eestikeelsete õppekavade arvelt. See toimub isegi meie rahvusülikoolis Tartus.

Isamaa ettepaneku tulemusena lepiti ülikoolidega kokku kahes punktis. Esiteks, et kõigil ingliskeelsetel õppekavadel on kohustuslik eesti keele ja kultuuri õpe. Teiseks, et kolmandate riikide üliõpilastele kehtestatakse minimaalne õppemaks, et vältida vahepeal toimunud ristsubsideerimist, mille käigus kasutati eestikeelseks õppeks ettenähtud raha ingliskeelsetele õppekavadele. Nende nõuete eesmärk oli kaitsta eesti keelt kui teaduskeelt.

Kõrgharidusega sama olulised on alg- ja põhiharidus. Palju tähelepanu pälvinud Kohtla-Järve riigigümnaasiumi juhtum näitab, et riikliku toe ja motiveeritud kohaliku kogukonnaga on võimalik saavutada eestikeelne õpe. Järgmise aasta eelarves näeme, et täiendavad vahendid on eraldatud keelekümblusele ning venekeelsete koolide eesti keele õpetajatele lasteaedades ja põhikoolis. Oluline on märkida, et riigikogus esimese lugemise läbinud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustes peab säilima eesti keele kohustuslik eksam ning Isamaa seisab selle eest, et keelenõuded põhikooli lõpetajale säiliksid.