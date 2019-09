ÕL VIDEO | MIS JUHTUS?! Suur osa jäälõhkuja Tarmo meeskonnast kadus nagu vits vette 

Kui väljastpoolt jääb vägisi mulje, et keegi lihtsalt ei taha Tarmo peale tööle minna, siis tegelikkus on keerulisem. Väärikas vanuses on nii laevapere kui alus ise. „No keskmine vanus võis siin jääda 60–70 aasta vahele,“ pakub kapten Heiki Mokrik. Uued tulijad otse koolist on nüüd keskmist vanust vähendanud: nende seas noored madrused, kes hommikuse karge sügispäikese käes turnivad, vana värvi maha nühivad ja uut peale kannavad.