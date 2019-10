Poliitika Jaak Madison palkas äia oma assistendiks. Samas keelavad europarlamendi reeglid lähisugulaste palkamist Johanna-Kadri Kuusk , täna, 06:58 Jaga: M

Jaak Madison Foto: Erki Pärnaku

Euroopa parlamendi saadik Jaak Madison on enda assistendiks määranud Kaupo Männiste, kes on ühtlasi Madisoni elukaaslase Merit Männiste isa. Samas on kaastöötajate töölevõtmise kord keelanud lähisugulaste oma assistendiks palkamise.