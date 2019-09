POPULAARNE: Helsingi Temppeliaukio kirikus käib aastas ligi miljon inimest 

Yle Uutiset meenutab, et 1976. aastal käis Temppeliaukio kirikus Suurbritannia kuninganna Elizabeth II, 1982. aastal USA 39. president Jimmy Carter ja 1983. aastal India peaminister Indira Gandhi. Kiriku suurepärast akustikat on kogenud Hispaania tenor José Carreras ja USA sopran Barbara Hendricks.

Temppeliaukio kiriku sissepääsu juures on pea alati palju rahvast. Foto: Aadu Hiietamm

Äärmusrühmitus Islamiriik on oma propagandamaterjalides nimetanud Temppeliaukio kirikut paganlikuks kirikuks. 2017. aasta kevadel jõudis Soome politseini info, et ettevalmistamisel on terrorirünnak, mille sihtmärk on Temppeliaukio kirik. Võimaliku rünnaku nurjamiseks asetati siis kiriku ette betoonplokid.