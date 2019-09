Pahane tallinlanna: „Võtku kasvõi pensionit vähemaks, peaasi, et Tallinna TV alles jääb!“ 

„TTV on meil terves Eestis ja seal on nii palju häid saateid, mis on tõeliselt eestipärased. Näiteks saade „Rahvalõõts“... kuulasin seda mitu tundi, ainult Eesti muusika. Teate, see on lihtsalt võrratu. Kuidas saab üldse panna TTV kinni, kui seda vaatab terve Eesti? Ma arvan, et paljud on selle sulgemise vastu. See on mõrvamine nagu ütles dr. Vassiljev,“ kurtis proua Õhtulehele.

„Võtku see raha kasvõi pensionite arvelt, aga peaasi et see telekanal alles jääks. Kui nad tõesti nii vaesed on, siis ei peaks olema ka 24 tundi see programm. Nad kogu aeg kordavad neid saateid, aga seda ei ole vaja. Ükskõik mida, et see alles jääks,“ palus Eve.