GALERII | Vaata, mida põnevat näeb kunstimessil Foto Tallinn 

Kai kunstikeskuses avati fotomess "Foto Tallinn". Foto: Arno Saar

Kai kunstikeskuses on 27. kuni 29. septembrini avatud kunstimess Foto Tallinn . Messil on esindatud mitmekülgne valik kaasaegsete kunstnike loomingut: näha saab nii traditsioonilist fotokunsti kui ka eksperimentaalseid lahendusi. Kokku on väljas teoseid 35 Eesti ja rahvusvaheliselt kunstnikult. Enamik kunstnikke ja galeriste on messipäevadel ka kohapeal olemas, et oma väljapanekuid lähemalt tutvustada.