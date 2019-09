ÕL VIDEO JA GALERII | KAKS ÜHES ARTIKKEL: vali ise, kas loed Peterburi armsast kingitusest Tallinnale tõsist või norivat lugu!

Peterburi kingitud mänguväljak Pae pargis. Foto: Erki Pärnaku

Neljapäeval teatas linnapea Mihhail Kõlvart, et sulgeb Tallinna Televisiooni ning ostab edaspidi linnauudiste kajastamiseks eetri- ja veebiaega teistelt meediaettevõtetelt. Soovist saada osa vabanevatest miljonitest, läks Õhtuleht kohale esimesele võimalikule munitsipaalüritusele, et tõestada: just meie oleme õige kanal, kus edaspidi Tallinna uudiseid edastada!

„Kingituste puhul ei sobi küsida, kui kallis see on,“ ei laskunud linnapea Mihhail Kõlvart Pae parki rajatud mänguväljaku maksumusse. „See on armas ja sümboolne kingitus. Meie kolleegid küsisid, et kuna nad soovivad meile midagi kinkida, siis mis see võiks olla. Tegime ettepaneku, et see võiks olla mänguväljak.“