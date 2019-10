Mööbliait jagab nõu: millised on 4 mööblieset, millelt sa ei tohiks raha kokku hoida? 

Voodi ja madrats

Hea ja piisava une vajalikkust on hakatud järjest enam teadvustama ning sellel teemal on eesti keeleski välja antud mitmeid raamatuid. Halb ja ebapiisav uni mõjub halvasti produktiivsusele, meeleolule ja mälule; sa oled liialt emotsionaalne, tunned pidevalt nälga ja mõju kehakaalule on seetõttu otsene.

Kui sa mõtlesid diivanil veedetud ajale ja said aru, kui kvaliteetne see olema peab, siis mõtle nüüd voodile. Saad aru, et need kaks mööblieset – voodi ja madrats – on ilma liialdamata elulise tähtsusega. Keskmiselt peaks inimene voodis veetma 7–9 tundi järjest ning magama sügavat und. Hea voodi ja madrats on une kvaliteedi olulised mõjutajad.

Madratsi peamine kriteerium on mugavus. Enam ei peeta kõvemapoolset madratsit parimaks lahenduseks, kõige parem on see, millel end mõnusalt tunned. Seetõttu on madratsi proovimine poes hädavajalik.

Nõudmised madratsile on kindlasti suuremad kui voodile, aga voodi ei tohi kvaliteedilt madratsile oluliselt alla jääda. See peab olema tugeva raamiga ning oma mõõtudelt vastama kasutajate vajadustele ja ruumi võimalustele. Voodi peats on midagi, millega saab ruumi põnevamaks ja huvitavamaks teha ning selle erinevad variandid on lõputud.

Voodi ja madrats peavad:

- võimaldama rahuliku ja sügava une.