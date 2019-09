REOSTUSOHT: Prantsusmaal põles keemiatehas – suleti koole ja evakueeriti elanikke 

Inimesed kasutasid õues liikumiseks näomaske. Foto: SIPA/Scanpix

Kardeti ka, et põleng reostas lähedalasuvat Seine'i, mis on Prantsusmaa üks suurim jõgi. Regiooni võimuisik Pierre-Andre Durand mainis, et oli olemas risk, et tehasekompleksi hoidlatest võis kütus või reovesi Seine'i jõuda, ent jõele on paigaldatud reoveetõrjepoomid. „Allavoolu pole mingit reostust,“ ütles Durand ning lisas, et isegi kui kahjulikel ainetel õnnestus jõkke jõuda, on tegu vaid pindmise reostusega, mis peagi kaob.