ÕL VIDEOD JA GALERII | Noored kogunesid Toompeale kliimastreigile

„Meid toob siia mure tuleviku pärast ja mure selle pärast, et lahendused lebavad meie ees maas, aga neid ei võeta maast üles,“ sõnas Madis Vasser Eesti Rohelisest Liikumisest. „Kasvuhoonegaase tuleb igal juhul vähendada! Eestil on siin palju võimalusi, kuidas seda teha.“

„Oleme nädal aega koos välisekspertidega mööda Eestit ringi käinud, et uurida, kus see takistus on,“ rääkis Vasser ökoloogiliselt jätkusuutlike lahenduste kasutusele võtmisest. „Üks suur takistus on mõistagi raha, ja väliseksperdid olid jahmunud, sest raha on tegelikult olemas!“ selgitas Vasser. „Euroopa Liit tahab anda, miks te ei küsi?“

„Euroopa Liidu põhiprioriteet on praegu kliima ja kliimaneutraalsuse saavutamine. Selleks on nad valmis meile raha andma, kui me seda vaid tahame. Me ei võta sellest võimalusest kinni nii palju, kui me võiksime seda teha,” ütles Piret Väinsalu.

Kliima- ja energeetikaekspert Marek Strandberg rääkis, et teda panevad muretsema erinevad protsessid, mis maailmas tänu kliimasoojenemisele aset leiavad, ning tunnustas streikima tulnud noori. „Naeruväärne on kujutada ette, et noored ei saa millestki aru. See on nagu oma laste ära põlgamine. See on kummaline.”

Ürituste korraldaja Fridays For Future on ülemaailmne noorte protestiliikumine, mille eesmärk on survestada valitsusi tegutsema elukeskkonna taastamise ning kliimakatastroofi vältimise nimel. Meeleavalduste ja koolistreikidega jätkatakse seni, kuni valitsus on võtnud vastu konkreetse kava ning asunud seda täitma. Eestis on proteste korraldatud alates märtsist.